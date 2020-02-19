اخبار السعوديه

وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-19

وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص

متابعات الخليج 365 – واس 

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفًا و 185 حالة.

وذكرت أن 1824 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.

تابعنا على 074ddd046b.jpg تواصل معنا على195fb2f6bd.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا