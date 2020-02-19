- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تسبّب شريط فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول بمدرسة ثانوية للبنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية- شمالي مصر، في إقالة مديرها وفصل 22 طالباً.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطلاب المدرسة في أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.
وبحسب "روسيا اليوم"، قرّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين؛ فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبّبت في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالباً 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وفصلهم 15 يوماً من قِبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، كما تمّت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة إلى التحقيق.
وقرّر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد؛ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف مُلابسات الواقعة.مصر محافظة المنوفية إقالة مدير مدرسة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:01 PM
فيديو كليب أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمورمصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً
تسبّب شريط فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول بمدرسة ثانوية للبنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية- شمالي مصر، في إقالة مديرها وفصل 22 طالباً.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطلاب المدرسة في أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.
وبحسب "روسيا اليوم"، قرّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين؛ فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبّبت في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالباً 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وفصلهم 15 يوماً من قِبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، كما تمّت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة إلى التحقيق.
وقرّر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد؛ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف مُلابسات الواقعة.
، مصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.