، "العواد" يبحث آفاق التعاون في مجال حقوق الإنسان مع سفير أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض جهود المملكة مُنَوّهًا بالتطورات نحو تحقيق التنمية المستدامة

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة جلال كريم.

وجرى خلال اللقاء بحثُ أوجه التعاون المشترك بين البلدين؛ خصوصًا فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العوّاد -خلال الاستقبال- جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان؛ منوهًا بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.عواد بن صالح العواد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية جلال كريم