- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
تصوير: أنس عيسى
خصصت لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية في ثلوثياتها الخامسة التي أُقيمت مساء أمس، التحدث عن "العدالة التصالحية"، وأهمية التحلي بها في أوساط المجتمع.
وشهد اللقاء، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في مجلس آل حبشان، حضور عددٍ كبيرٍ من الأهالي؛ تحدث خلاله الدكتور صالح الدبل؛ عن "العدالة التصالحية" وأهمية الصلح في المجتمع ومعالجة الخلافات في بداياتها وقبل تطورها، كما طرح عدداً من أنواع الخلافات الأسرية وطرق علاجها، وتحدث الدبل؛ في اللقاء عن مقومات الاستقرار الاجتماعي وتفاصيل جوانبه السبعة، كذلك تطرق إلى التحدث عن عدد من الخلافات والقضايا وأنواعها.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت قبل أشهر برنامج "ثلوثيات الأفلاج"، يتم خلاله استضافة شخصية اجتماعية كل شهر في منزل أحد أهالي المحافظة بهدف زيادة التواصل بين أهالي المحافظة، والاستفادة من خبرات الضيف وتجاربه الحياتية والعملية.
لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية العدالة التصالحية
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 11:37 AM
وسط حضور كبير للأهالي وبيّنت أهمية التحلي بها في أوساط المجتمع"العدالة التصالحية" في ثلوثية لجنة الأفلاج الاجتماعية .. مقومات للاستقرار
تصوير: أنس عيسى
خصصت لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية في ثلوثياتها الخامسة التي أُقيمت مساء أمس، التحدث عن "العدالة التصالحية"، وأهمية التحلي بها في أوساط المجتمع.
وشهد اللقاء، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في مجلس آل حبشان، حضور عددٍ كبيرٍ من الأهالي؛ تحدث خلاله الدكتور صالح الدبل؛ عن "العدالة التصالحية" وأهمية الصلح في المجتمع ومعالجة الخلافات في بداياتها وقبل تطورها، كما طرح عدداً من أنواع الخلافات الأسرية وطرق علاجها، وتحدث الدبل؛ في اللقاء عن مقومات الاستقرار الاجتماعي وتفاصيل جوانبه السبعة، كذلك تطرق إلى التحدث عن عدد من الخلافات والقضايا وأنواعها.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت قبل أشهر برنامج "ثلوثيات الأفلاج"، يتم خلاله استضافة شخصية اجتماعية كل شهر في منزل أحد أهالي المحافظة بهدف زيادة التواصل بين أهالي المحافظة، والاستفادة من خبرات الضيف وتجاربه الحياتية والعملية.
، "العدالة التصالحية" في ثلوثية لجنة الأفلاج الاجتماعية .. مقومات للاستقرار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العدالة التصالحية" في ثلوثية لجنة الأفلاج الاجتماعية .. مقومات للاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.