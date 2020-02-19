، خدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع ،

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ناشد أهالي حي الريان بمكة المكرمة، المسؤولين في توفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.
وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "الخليج 365": منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر للعديد من الخدمات الهامة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني من عدم توفر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.
وأضافوا: ومن أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توفر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية.
وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون من الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم مع الطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على ذات الطريق.
ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر لمدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ مما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، برغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.
وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة، وتزداد رقعة البناء فيه يومًا بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.
مكة المكرمة حي الريان بمكة المكرمة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 11:36 AM
أبرزها المدارس وشبكات المياه والصرف ومدخل للمخططخدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع
ناشد أهالي حي الريان بمكة المكرمة، المسؤولين في توفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.
وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "الخليج 365": منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر للعديد من الخدمات الهامة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني من عدم توفر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.
وأضافوا: ومن أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توفر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية.
وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون من الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم مع الطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على ذات الطريق.
ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر لمدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ مما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، برغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.
وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة، وتزداد رقعة البناء فيه يومًا بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.
، خدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع ،
المصدر : الخليج 365
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