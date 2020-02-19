شكرا لمتابعة خبر عن إصدار الرخصة الفورية للدعم السكني عبر المكاتب المعتمدة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، أنه أصبح بالإمكان إصدار الرخصة الفورية للدعم السكني عبر المكاتب والشركات الهندسية المعتمدة من الأمانة. وأوضحت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك الإجراء سيقلل من الإجراءات ويقدم خدمة أسرع؛ فيما لمعرفة مزيد من المعلومات عبر موقع الأمانة الرسمي على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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