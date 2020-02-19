شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، في الرياض، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ومن المقرر أن يصل بومبيو المملكة، اليوم ضمن جولة خارجية، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وفي المساء يلتقي سمو ولي العهد في « العلا» غرب المملكة، لبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويناقشا الجانبين أيضا تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة خاصة في سورية والعراق واليمن وإيران.