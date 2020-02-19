شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تبه بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة على مناطق “تبوك ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والرياض ، والشرقية ، والمدينة المنورة ” ,

كما نبهت بتكون السحب الرعدية الممطورة على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير .

وأكدت “الأرصاد ” في تقريرها اليوم على أهمية اتباع تعليمات السلامةخاصةً لقائدي المركبات والبعد عن مجاري السيول .