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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. افتتاح طريق الملك سعود في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن افتتاح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية، وهو ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسية في المدينة.
ونشرت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا للطريق الذي تم افتتاحه بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.
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