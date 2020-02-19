شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة» توجه بالقبض على السيدة التي ظهرت فيديو «سحل الطفلة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت النيابة العامة بياناً أوضحت فيه أن وحدة الرصد في النيابة العامة رصدت مقطعاً مصوراً تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة، يظهر محتواه قيامها بضرب طفلة وتعنيفها جسديًا داخل منزل، وعلى الفور أصدرت النيابة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي للتعرف على هويتها.

وأكدت أن هذا يأتي من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قبل الجهة المختصة، وإحالتها إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم، لانطواء الأفعال المرتكبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها.

وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشددت النيابة في هذا الصدد على أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال وحدة الرصد ودوائر التحقيق المختصة، لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.