شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يرفض توصية تطالب بتكافؤ الفرص عند تعيين القضاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفض مجلس الشورى توصية تطالب بعدم التمييز في تعيين القضاه وتكافؤ الفرص ، من خلال التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء مع وزارة العدل لمراجعة قواعد تعيين القضاه .

وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن تكافؤ الفرص متحقق بالفعل وأن التسيق بين الجهتين مُفعًل من خلال تعدد اختيار القضاه من الجامعات والكليات الشرعية في جميع مناطق المملكة .

كما أكدت لجنة الشورى أن الترشيح للتعييين يكون من خلال المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة ومعهدالإدارة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وتتم المفاضلة وفقاً للجدارة .

بينما كانت مبررات توصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل ، تتمثل في عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ، واقتصار الترشيح لها على بعض الجهات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد القضاه يستوجب الإعلان عن الوظائف لتوفير عدد أكبر للمرشحين دون تمييز .