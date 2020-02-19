شكرا لمتابعة خبر عن موجة برد جديدة تبدأ من غدٍ الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات”، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء بالمملكة بدءا من الخميس، ثامن موجة برد منذ دخول شتاء هذا العام.

وأضاف خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنها ستكون متوسطة القوة، متوقعا انخفاض في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجلته الحرارة الأربعاء على معظم مناطق المملكة.

وذكر الحصيني أن الانخفاض سيكون لمدة يومين، عدا الشمالية يستمر الانخفاض عدة أيام تصاحبه رياحا مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.