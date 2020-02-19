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عدن - ياسمين التهامي - التقط مصور مجموعة من الصور لعائلة أسد داخل حديقة الحيوانات البرية، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تُظهر الجانب العاطفي لهذه الحيوانات الضارية المعروفة بشراستها.



وقال المصور اللبناني جهاد عدنان الذي التقط الصور، ويعمل على تصوير الطبيعة منذ عام 1999: "رأيت الأسود تقترب من بعضها البعض، لذلك اعتقدت بأنهم سيتقاتلون، لكن فجأة جاءت أنثى الأسد بشبلها، وبدأوا جميعًا يلعقون بعضهم البعض، فشعرت بالحب بينهم، فيما جلس الأسد في المنتصف، كحامٍ لهذه العائلة".

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أسد ينغمس مع حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ في لحظات حميمية مثيرة.. وحنيما اقترب منهم المصور كانت الصدمة (شاهد)



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وأظهرت مجموعة الصور، الأسد وهو يحتضن عائلته، جالسًا في المنتصف، ومغمضًا عينيه، هو يضم ذكرًا آخر، وأنثى، ويضعان وجهَيْهما على وجهه، أما الشبل الصغير فيجلس على ظهر والدته.

وظهرت الأسود في صورة أخرى أكثر شراسة، حيث كان الأسد ينظر للأمام ويفتح فمه، وأسنانه بارزة، فيما تجلس أنثاه بجواره في هدوء، وأشبالهما يقفان خلفهما.