شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى عملاقة تبتلع رجلا مغامرا بعد ارتدائه ”ملابس واقية” وظل يصور العملية مباشرة من داخل ”معدة الأفعى” بعد ابتلاعه! (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق خبير الحياة البرية، بول روسولى، على تصويره على الهواء مباشرة أثناء تعرضه لمحاولة التهام من قبل أفعى "أناكوندا" عملاقة.



وأعلنت قناة "ديسكفرى" عن بثها للمغامرة الخطرة أوائل ديسمبر المقبل، حيث ستحاول نقل الحدث المثير للجدل من داخل معدة الأفعى عبر كاميرا خاصة ستكون بصحبة "بول".

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أفعى عملاقة تبتلع رجلا مغامرا بعد ارتدائه ”ملابس واقية” وظل يصور العملية مباشرة من داخل ”معدة الأفعى” بعد ابتلاعه! (شاهد الفيديو)



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وبحسب القناة فإن المغامر سيقوم بارتداء بذلة مضادة للأفعى، بدون كشف القناة أو "بول" عن أى تفاصيل متعلقة بالبذلة المصممة لهذا الغرض، خصوصا أن أناكوندا من الأفاعى العاصرة التى تعتمد على خنق ضحاياها وتكسير عظامهم بالضغط عليها بشكل هائل قبل أن تقوم بابتلاعهم.

وأثارت المغامرة المرتقبة انتقادات لدى المدافعين عن حقوق الحيوان لما قد تسببه من خطر على الأفعى، وهو ما رد عليه بول روسولى مؤكدا أنه لن يقوم بأى شىء يضر بالأفعى، داعيا المنتقدين فى نفس الوقت لمشاهدة المغامرة للتأكد من صحة كلامه.