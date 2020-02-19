طريقة حذف البيانات على جدارة

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ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة حذف بيانات المتقدمين على موقع جدارة.

وقالت الخدمة المدنية عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه عند الدخول على حساب المستفيد في جدارة ستظهر له أيقونة حذف الطلب على يمين الشاشة، ويتم الضغط عليها فقط.

كما تفاعلت وزارة الخدمة المدنية مع استفسار مواطن بشأن صعوبة دخوله إلى حسابه بموقع جدارة.

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وأوضحت الخدمة المدنية: أنه يرجى استخدام كلمة المرور المرسلة كما هي بالأحرف الصغيرة والكبيرة والأرقام أو بإمكانه الدخول من خلال النفاذ الوطني، وعند استمرار المشكلة يمكنه مراجعة أقرب فرع.

كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

