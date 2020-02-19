مايكروسوفت تدمج وورد وإكسل وباوربونت في تطبيق واحد على أندرويد

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إن كنتم تتذكرون، حيث في أوائل العام الماضي 2019 أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء عملية الاختبار لتطبيقها الجديد أوفيس “Office” والذي جمع كلٍ من تطبيق إكسل وورد وباوربونت في تطبيق وواجهة واحدة، بعد ذلك وتحديدًا في نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاح وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

بدوره، هذه الخطوة من مايكروسوفت لاشك أنها تقلل من انزعاج المستخدم من كثرة التطبيقات، وخاصةً مع وجود ثلاث تطبيقات رئيسية أو أربعة قادمة بشكل منفصل من الشركة، على أي حال، يعمل التطبيق أكثر من مجرد السماح لك بقراءة وتحرير المستندات من هذه التطبيقات الثلاث، وإليك على شكل نقاط بعض الميزات الأخرى:

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تدوين الملاحظات وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes في ويندوز 10.

إجراء سكانر “مسح” للنص في صورة بما في ذلك جداول البيانات.

قراءة وتوقيع ملفات الـ PDF.

إجراء سكانر للصور وذلك بالاستعانة بكاميرا الهاتف.

نقل الملفات من هاتفك إلى جهازك الحاسوب أو الأجهزة القريبة منك.

ومع ذلك،هذا الطبيق مُغلق حاليًا على الوضع الرأسي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، وعند سؤال مايكروسوفت عمّا إذا كان دعم الأجهزة اللوحية قادمًا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على iOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة، أشارت الشركة بأن ليس لديها ما تُشاركه في هذه الأوقات!

أخيرًا، لحملة هواتف أندرويد، يمكنك تجربة وتحميل تطبيق أوفيس “Office” الجديد بالانتقال إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من الرابط الموجود في الأسفل.

تحميل تطبيق أوفيس على نظام أندرويد.

