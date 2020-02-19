آبل قد تطلق iPhone SE 2 أو iPhone 9 نهاية مارس المقبل

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تحدثت المصادر عن موعد إطلاق هاتف آبل الرخيص الجديد والذي سيحمل الأسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 حيث من المتوقع أن تكشف عنه في 31 مارس المقبل.

لم تؤكد آبل بعد هذا الموعد، لكنه يتفق مع توجه الشركة حيث أطلقت النسخة الأولى من الهاتف في نفس الشهر.

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في حال أطلقت آبل آيفونها الرخيص بنهاية مارس، فإنها ستوفره للبيع في 3 ابريل. كانت الشائعات السابقة قد ذكرت أن سعر الهاتف سيكون بحدود 399 دولار

ومن المتوقع أن يحمل معالج A13 نفس الموجود في آيفون 11 مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بخيارين 64 و 128 غيغابايت.

لن تتنازل آبل من ناحية الأداء والمواصفات في هاتفها، بل ستخفض سعره عبر تخفيض إمكانيات الشاشة واستخدام واحدة أرخص، فضلاً عن إعادة تدوير هيكل هاتف آيفون 8.

يذكر أن آبل كانت تحضر لإطلاق لوحي ‌iPad Pro‌ جديد بكاميرات جديدة، لكن بسبب فيروس كورونا وإيقاف مصانعها، فإن خططها لإطلاقه خلال النصف الأول من العام الجاري قد تتأجل.

