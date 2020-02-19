متى يجب لبس الكمامة؟ “الصحة” توضح

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طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أنه لا حاجة للبس الكمامات لوقاية أنفسهم من الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.
واستدركت بأنه على الشخص لبس الكمامة في حالتين فقط، وذلك حال وجود أعراض تنفسية مثل العطس أو السعال، أو عند العناية بشخص لديه تلك الأعراض.
من جانب آخر، بيَّنت الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) داخل المملكة حتى الآن.
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