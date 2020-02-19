العثور على أكوام دجاج نافق شرق خصيبة الأسياح

باشرت الجهات المختصة في شرطة وبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمحافظة الأسياح، أمس الثلاثاء، موقع شرق مركز الخصيبة، وجدت فيه أكوام وأعداد كبيرة من الدجاج النافق، والتي وضعت بطريقه غريبة جدًا داخل أكياس سوداء .

وأفادت مصادر لـ«عاجل»، أنَّ المعلومات الأولية تفيد بأنَّ أكوام الدجاج التي تمَّ العثور عليها شرق مركز الخصيبة، تمَّ نقلها من إحدى شركات الدواجن من خارج المحافظة، ولا علاقة لشركة الدواجن الموجودة في الأسياح بها.

وبدأت بلدية الأسياح عمليات إزالة للمخلفات من الدجاج النافق وتطهير الموقع لمنع انتشار أي أمراض قد تنتج من وراء ذلك.

وطالب مواطنون من مركز الخصيبة المسؤولين بالوقوف على معاناتهم من قرب مشروع شركة الدواجن من مساكنهم، وما يسببه ذلك لهم من الأذى بشكل يومي؛ حيث أنهم يعانون صحيًا ونفسيًا من قرب موقع الشركة من مساكنهم .