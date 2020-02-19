الحصيني يوضح خريطة المناطق المتأثرة بـ«أمطار الأربعاء»

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عدة مناطق، اليوم الأربعاء.

وقال الحصيني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هذه المناطق هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشمالية، تبوك، الجوف، القصيم، الباحة، عسير، وجازان، إضافة لمحافظات شقراء والمجمعة والدوادمي وعفيف، وما حولها.

وطالب الحصيني، قائدي المركبات، بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لأن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، وهبوب رياح.

وفي تقريرها لطقس اليوم، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض»؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة»؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وحول البحر الأحمر، توقَّعت الهيئة هبوب رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة على النصف الجنوبي.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيفة إلى متوسطة الموج.

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