المؤسسة العامة للري تحذر من 5 مخالفات وتعلن «لائحة غرامات»

أصدرت المؤسسة العامة للري لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة في الواحة الزراعية بمناطق إشرافها. وتشمل قائمة المخالفات «ردم المصارف بدون ترخيص.. وضع جسور أو عبارات على المصارف والقنوات.. قطع كيابل الكهرباء لمنظومة الري.. التعدي على الآبار الإنتاجية بأي نوع من أنواع التعدي.. منع المختصين من إزالة التعديات». أشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة من خلال الضغط على الرابط.

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