أمير عسير يُدشن معرض حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الثلاثاء، معرض الحملة الاعلامية الثانية «أمنكم وسلامتكم هدفنا» للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، وذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية.

وأجرى أمير عسير جولة في المعرض الذي أظهر الجهود الواضحة لرجال أمن الطرق؛ لأن الهدف من إقامة المعرض رفع مستوي السلامة المرورية والأمنية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة لمرتادي الطرق الخارجية كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية علي الطرق الخارجية.

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