الصخري: أمطار متفاوتة وموجة برد تستمر حتى الجمعة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى متوسطة وتصحب بالبرد ورياح متوسطة قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة ثم موجة برد خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة».

وقال الصخري عبر حسابه على «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء ٢٥جماد ثاني أمطار متفاوتة قد تصل إلى متوسطة وتصحب بالبرد».

وأضاف: «الحالة تشمل نواحي شمال شرق وشرق منطقة القصيم وغرب وشمال غرب إلى شمال منطقة الرياض والدهناء و الصمان ومحافظة حفرالباطن». مشيرًا إلى أنه خلال الليلة وصباح غدٍ تنتقل فرص الأمطار إلى المنطقة الشرقية خصوصًا شمالها.

وأشار الصخري في تغريدة أخرى إلى أنه متوقع رياح متوسطة قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة ثم موجة برد خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة».

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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