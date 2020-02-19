حساب المواطن: طريقة واحدة تعيد الدعم الموقوف بسبب البيانات

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يتم إيقاف حساب المستفيد في حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وجاء في التساؤل الذي ورد عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»: «أنا حسابي موقوف بسبب أنني لم أفصح عن الدخل بالشكل الصحيح رغم أنه لم تأتني رسالة من قبل».

رد حساب المواطن: إنه نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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