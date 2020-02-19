صحة حفر الباطن: تطوير قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد

كشفت صحة حفر الباطن تطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن بزيادة السعة السريرية إلى 26 سريرًا، مجهزة بالكامل للتعامل كافة الحوادث والحالات الحرجة كافة.

أفادت أنه تم تزويد القسم بالأجهزة اللازمة كافة والناقل الهوائي الخاص الذي يعمل على نقل عيّنات الإسعاف إلى المختبر والأقسام الأخرى، وربط الطوارئ مع قسم الأشعة عبر نظام الباكس، بالإضافة إلى إنشاء قسم الرعاية المتوسطة بسعة 7 أسرة.

استقبل مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن 357,865 مراجعًا لعام 2019، إذ بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ 236,782 مراجعًا، ليصل عدد مراجعي العيادات الخارجية 112,031، وبلغ عدد المنوَّمين في الأقسام الداخلية 7654 حالة.

ووصل عدد العمليات الكبرى والصغرى 1,398 عملية؛ حيث قدَّم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية كافة، ونفذ العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي وتزويد الأفراد بالمعلومات ونشر المفاهيم الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.

وتحرص صحة حفر الباطن على نشر المفاهيم الصحية لرفع المعدل الصحي لدى أفراد المجتمع.