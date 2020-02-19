«الأرصاد» تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على مكة والمدينة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياحًا نشطة, وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة إضافة إلى محافظة ميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والمدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، ومكة المكرمة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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