يفتتح مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، اللقاء العلمي «الصيدلية الحيوية وحركية الدواء»، الذي تنظمه كلية الصيدلة لمناقشة المجالات الحديثة في العلوم الصيدلانية، وذلك بمسرح كلية الحاسب الآلي؛ بمشاركة عدد من المتحدثين والمختصين.
وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد البراق، أن اللقاء يقام كجزء من التعاون العلمي والتعاون المشترك مع المجموعة السعودية للجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة؛ لمناقشة المستجدات في هذا العلم، بهدف تعريف الطلاب على العمليات البحثية والتطويرية في مجالي الأدوية والرعاية الصحية، وفتح آفاق التفكير لديهم ولاكتساب الخبرة العلمية في أبحاث الصيدلة الحيوية وحركية وديناميكية الدواء.
وأشار الدكتور البراق، إلى أن الكلية تهدف من القارئ لمواكبة التطور السريع في مجال تطوير وصناعة الدواء، من خلال المحاكاة الحركية والديناميكية للأدوية ومناقشة التقنيات الحديثة في الصيدلة الحيوية وحركية الدواء، إضافة إلى نقل الخبرات والربط بين التخصصات الدقيقة للصيدلة لإنتاج محتوى متميز.
اقرأ أيضًا:
جامعة جازان تستطلع آراء 60 جهة حول مواصفات خريجيها
كأول جامعة حكومية.. «الإسكان» تُخصص مشروعًا سكنيًا لمنسوبي جامعة جازان
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تطلق لقاء «الصيدلية الحيوية وحركية الدواء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.