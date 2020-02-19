10  أجوبة تتعلق بـ«شبكات MVNO» وكيفية الحصول على تراخيص التشغيل

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، خلال وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت، تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة.

ويسهم طرح هيئة الاتصالات لترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، في تحفيز الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، ودعمًا لمشاريع ريادة الأعمال.

وأجابت الوثيقة على أبرز الأسئلة الواردة حول الترخيص، بعد أن قامت بتبويبها عبر مجموعة من النقاط والمحاور، يأتي من بين أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية «المضيف»، والمقابلات المالية.

كما قدَّمت الوثيقة الإجابة عما يتعلق بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات المتبعة في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية، وغيرها.

ما شروط حصول الشركة الأجنبية على رخصة مشغل شبكات الاتصالات الافتراضية؟

قالت هيئة الاتصالات، إنه يجب أن يكون الشريك الأجنبي عضو الاتحاد، هو من يملك الخبرة اللازمة وفقًا لما ورد في الوثيقة، وذلك ردًا على تساؤل إذا كان يُشترط دخول الشركة الرئيسية في الاتحاد، أم يكتفي بدخول الفرع عندما تتقدم شركة أجنبية بطلب الحصول على رخصة مشغل شبكة الاتصالات الافتراضية المتنقلة؟.

هل هناك حد أدنى لرأس المال مع وجود الشريك السعودي بنسبة 40%؟

لم تحدد الوثيقة حدًا أدنى لرأس المال، ولكن يتطلب مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار.

هل يُشترط الحصول على موافقة مبدئية من هيئة الاتصالات؟

ستقوم هيئة الاتصالات بإبلاغ مقدمي الطلبات الفائزين بالحصول على الترخيص، لاستكمال المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (3-23) من الوثيقة، التي تضمنت تأسيس شركة سعودية مسجلة من أعضاء الاتحاد.

هل يُشترط على مقدم الطلب لرخصة مشغل الشبكات الافتراضية أن يكون ضمن الاتحاد شريك أجنبي؟

يمكن قبول الشريك الخليجي عضوًا في الاتحاد على أنه شريك أجنبي، شريط التقيد بما ورد في الفقرة (3-3)، و(4-2-2)، و(4-2-3) من الوثيقة.

هل يُسمح لأكثر من شريك أجنبي التعاون معًا في تقديم عرض واحد ضمن اتحاد واحد؟

يمكن قبول عدة شركاء أجانب في عضوية الاتحاد، ولكن يجب تقديم اتفاقية إدارة واحدة مع شريك أجنبي واحد ذي خبرة، ويمتلك ما لا يقل عن 15% من رأسمال المساهم للاتحاد مقدم الطلب.

كما سيعتد بخبرة الشريك الأجنبي المشار إليه في اتفاقية الإدارة المقدمة حسبما ورد في الفقرة (4-2-3)، والمعايير الموضحة في الملحق رقم 2 من الوثيقة.

ما الهدف الأساسي من تقديم طلب شريك أجنبي لمشغل الشبكات المتنقلة الافتراضية؟

الهدف من الشريك الأجنبي، هو لتقديم خبراته بوصفه مشغل شبكات متنقلة، أو مشغل شبكات متنقلة افتراضي، وذلك لتوفير التقنية، والمعرفة الفنية المتخصصة، والخبرة التشغيلية والإدارية المطلوبة لتقديم خدمة مشغل الشبكات المتنقلة الافتراضية.

ما المقابل المالي لإصدار الترخيص والمقابل السنوي للترخيص؟

المقابل المالي لدراسة الطلب مائة ألف ريال سعودي، وفقًا لما جاء في الوثيقة التي نشرتها هيئة الاتصالات.

أما عن المقابل المالي لإصدار الترخيص فيبلغ 5 ملايين ريال سعودي، حسبما ورد في الفقرة (3-2-3) من الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة الاتصالات.

هل يستطيع المشغل الافتراضي تحديد السعر حسبما يراه مناسبًا للسوق؟

سوف يخضع تنظيم تعرفة مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى أنظمة الهيئة، وعلى نفس الأسس المعتمدة لمشغل شبكات الاتصالات المتنقلة ذي البنية التحتية.

ما مدة الترخيص؟

مدة الترخيص هي 10 سنوات، حسبما ورد في وثيقة ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية.

هل الترخيص قابل للتجديد بعد 10 سنوات؟

وفقًا للوثيقة، يمكن تجديد الترخيص بعد 10 سنوات نعم، ويخضع التجديد لأنظمة الهيئة المعمول بها وقت التجديد.

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وأشارت هيئة الاتصالات، إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة.

هل هناك مدة زمنية محددة لإطلاق الخدمات من قبل الفائز بالرخصة؟

وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية، فإن المرخص له يلتزم بإطلاق الخدمات تجاريًا، في غضون اثنى عشر شهرًا من تاريخ إصدار الترخيص.

ما إجراءات تقديم الطلب؟

-1 يجب توقيع المفوض على الصفحتين الأولى والأخيرة من أصل الطلب، ويتم ختم الصفحات الأخرى.

2-يجب وضع النسخة الأصلية من الطلب، مع إرفاق خمس نسخ مصورة طبق الأصل في طرد واحد أو أكثر، ويتم إغلاقه لأن الهيئة لن تكون مسؤولة في حال ضياع محتوياته، ويحق لها رفض الطرود غير المحكمة أو غير المؤشر عليها بالشكل الصحيح.

3- لا يتجاوز إجمالي حجم الطلب 100 صفحة مقاس a4، ولا يقل حجم الخط عن 12 نقطة، ويجب أن تكون جميع الصفحات مرقمة، ويمكن لمقدمي الطلبات إرفاق أي معلومات إضافية على شكل ملاحق مع الطلب

4- يجب أن يتم تقديم الطلب الألصلي، والصور الخمس معًا في الطرد.

5- يجب على مقدمي الطلب تسليم الطرد يدويًا إلى الهيئة، أو إرسالها بالبريد على العنوان التالي:

مكتب المحافظ هيئة الاتصالت وتقنية المعلومات حي النخيل - على تقاطع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الرياض 11588 الملكة العربية السعودية.

6- يجب أن تكون النسخة الأصلية وجميع صور الطلب، مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يُمحى.

7- يجب على كل مقدم طلب، عند تقديم طلبه للحصول على الترخيص، سداد المقابل المالي لدراسة الطلب المشار إليه، وقدره مائة ألف ريال لتغطية تكاليف أعمال الهيئة وخدماتها المتعلقة بهذه الوثيقة؛ على أن يدفع هذا الملبلغ بموجب شيك مصدق مسحوب على بنك قائم بالمملكة معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي معتمد لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن يدفع في الرياض، ويقدم الشيك المطلوب في ظرف منفصل مغلق يكتب عليه «المقابل المالي لخدمات الهيئة».

5 شركات تقدمت للحصول على ترخيص

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، قد كشف عن أن هناك 5 شركات تقدمت للحصول على تراخيص لتشغيل شبكات الاتصالات الافتراضية.

وأضاف السواحة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن الشركات تستغرق بين 60 و90 يومًا للانتهاء من عمليات التقدم لرخصة خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.

«الاتصال عبر واتساب»

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد كشفت تفعيل خاصية الاتصال عبر واتساب، عقب انتهاء بعض الإجراءات المتعلّقة بها.

وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري، أنه يجري حاليًّا حسم بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة.

وأضاف المطيري لـ«الإخبارية»، المشكلات في خاصية واتساب «سببها إجراءات تنظيمية تم العمل عليها» نافيًا «ضعف أو سوء سرعة الإنترنت في ‏غالبية مناطق المملكة».

واستدل على ذلك بتحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019، إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏

النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية

وقبل أيام، أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المنتهية بــ "sa" أو بـ«السعودية»)، وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أساسية في سبيل تبني نموذج وكلاء التسجيل (Registry-Registrar Model) ، الذي يعد أحد أهم الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، والذي يتيح تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية من قبل وكلاء معتمدين من القطاع الخاص.

وشملت التعديلات استبدال المادة المتعلقة بالاعتراضات بمادة تتعلق بتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وإضافة مادة تتعلق بالتعامل مع الشكاوى، وعدد من الإضافات والتحسينات التي تسهم في تحقيق أعلى مستوى من العدل والأمان والموثوقية والانتشار في تنظيم عمليات تسجيل لأسماء النطاقات السعودية، وبما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية، والتي من أبرزها تبني وكلاء التسجيل.

كما نصت اللائحة الجديدة على ضرورة التزام المسجل بالتغييرات، التي تطرأ على لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية، والقواعد والضوابط والإجراءات المنبثقة منها.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه التغييرات، حسبما ورد في اللائحة، تبدأ في السريان بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.nic.sa)، ويعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولًا منه للتغييرات التي طرأت على اللائحة.يأتي ذلك، في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تطوير أسماء النطاقات السعودية وتحسين خدماتها، كما حثت جميع المسجلين على تحديث بياناتهم وبيانات المنسقين الإداريين لجميع نطاقاتهم السعودية المسجلة لديها؛ استعدادًا لكل التغيرات المستقبلية المتعلقة بوكلاء التسجيل وما يصاحبها من قواعد وإجراءات تتعلق بتسوية المنازعات والمقابل المالي.