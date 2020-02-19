السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة المكلف ينقل التعازي لأسرة الكاتب الرياضي علي بركات



الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نقل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري أمس, تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة وذوي الكاتب الرياضي علي بن محمد بركات -رحمه الله-.

وعبّر السياري خلال زيارته لمقر عزاء أسرة بركات بقرية الطويله، عن تعازي ومواساة سمو أمير منطقة الباحة، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جهتها قدمت أسرة علي بركات شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الباحة، ولوكيل إمارة المنطقة المكلف على تعازيهم ومواساتهم, داعين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.

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10:48ت م

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