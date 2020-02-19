السعودية اليوم / وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ 2000 شخص



بكين 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفًا و 185 حالة.

وذكرت أن 1824 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.

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10:07ت م

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