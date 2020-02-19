السعودية اليوم / مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أوضحت صحة حفر الباطن أنه تم تطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن بزيادة السعة السريرية إلى 26 سريرًا، مجهزة بالكامل للتعامل مع كافة الحوادث والحالات الحرجة.

أفادت أنه تم تزويد القسم بكافة الأجهزة اللازمة والناقل الهوائي الخاص الذي يعمل على نقل عينات الإسعاف إلى المختبر والأقسام الأخرى، وربط الطوارئ مع قسم الأشعة عبر نظام الباكس، بالإضافة إلى إنشاء قسم الرعاية المتوسطة بسعة 7 أسرة.

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09:59ت م

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