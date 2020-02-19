السعودية اليوم / وفاة أربعة أشخاص في أستراليا إثر تصادم طائرتين صغيرتين



كانبرا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم ، اليوم ، إثر تصادم بين طائرتين صغيرتين في أستراليا .

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأسترالي في بيان لها اليوم أن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA44-، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق أستراليا ، حيث توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.

وبدأت السلطات المعنية بالتحقيق في الحادث.

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09:58ت م

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