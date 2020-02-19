

طريف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بطريف بجناح في معرض الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته السادسة بمحافظة طريف .

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على فرع الكلية التقنية بطريف النشمي بن عوده الرويلي أن المشاركة تأتي لنشر ثقافة العمل المهني في المجتمع والتشجيع على العمل الحر، واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في التدريب التقني والمهني، والتعريف ببرامج المعهد الصناعي وأقسام الكلية التقنية وتخصصاتها وتشجيع الأسر على حث أبناءهم على الالتحاق بها.

// انتهى //

09:53ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي بطريف يشاركان بمهرجان الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.