شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من النيابة العامة وحقوق الإنسان بشأن الطفلة المعنفة والان نبدء بالتفاصيل

- النيابة تأمر بالقبض على الخادمة لتطبيق الأنظمة بحقها

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة، يظهر محتواه قيامها بضرب طفلة وتعنيفها جسديا داخل منزل، وعلى الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي للتعرف على هويتها من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قبل الجهة المختصة، وإحالتها إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم، لانطواء الأفعال المرتكبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص خادمه تعنف طفله، وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.