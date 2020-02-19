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هنا لائحة الغرامات لمخالفات نظام حماية المرافق بالواحة الزراعية

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2020-02-19

هنا لائحة الغرامات لمخالفات نظام حماية المرافق بالواحة الزراعية

متابعات الخليج 365 – الرياض 

أصدرت المؤسسة العامة للري لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة في الواحة الزراعية بمناطق إشرافها.

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ويمكن الاطلاع على تفاصيل لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة من خلال زيارة الرابط التالي: هنا 

وضمن المخالفات، ردم المصرف بدون ترخيص، أو وضع جسور أو عبارات على المصارف أو القنوات أو قطع كيابل الكهرباء لمنظومة الري، أو التعدي على الآبار الإنتاجية بأي نوع من أنواع التعدي، بالإضافة إلى منع المختصين من إزالة التعديات.

 

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