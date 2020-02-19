شكرا لقرائتكم هنا لائحة الغرامات لمخالفات نظام حماية المرافق بالواحة الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-19 هنا لائحة الغرامات لمخالفات نظام حماية المرافق بالواحة الزراعية متابعات الخليج 365 – الرياض أصدرت المؤسسة العامة للري لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة في الواحة الزراعية بمناطق إشرافها. Advertisements ويمكن الاطلاع على تفاصيل لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة من خلال زيارة الرابط التالي: هنا وضمن المخالفات، ردم المصرف بدون ترخيص، أو وضع جسور أو عبارات على المصارف أو القنوات أو قطع كيابل الكهرباء لمنظومة الري، أو التعدي على الآبار الإنتاجية بأي نوع من أنواع التعدي، بالإضافة إلى منع المختصين من إزالة التعديات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا لائحة الغرامات لمخالفات نظام حماية المرافق بالواحة الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.