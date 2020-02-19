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أمطار رعدية على الباحة حتى السادسة
متابعات الخليج 365 – واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة لها.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.
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