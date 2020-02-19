- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصًا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه- إن" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرّك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تؤكد: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-19
سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصًا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه- إن" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرّك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:25 AM
ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض إلى 46 شخصًا
سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصًا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه- إن" إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرّك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.
، كوريا الجنوبية تؤكد: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تؤكد: تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.