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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى محافظة ميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.الارصاد حالة الطقس أمطار مكة المكرمة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:53 AM
دعت المديريةُ إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى محافظة ميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 من مساء اليوم.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.
، الأرصاد تنبّه من سحب ممطرة على مكة المكرمة.. و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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