- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكّد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ عدم جواز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة، موضحاً أن النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح.
وكتب الدكتور عمر العمر؛ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تغريدة على حسابه بـ "تويتر" يقول "سألت شيخنا الوالد العلّامة #صالح_الفوزان؛ في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة؟
فأجاب بأنه "لا يجوز وهو منهج خاطئ، وإنما النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح".
صالح بن فوزان الفوزان
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 09:49 AM
قال رداً على سؤال العمر: النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح"الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ
أكّد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ عدم جواز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة، موضحاً أن النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح.
وكتب الدكتور عمر العمر؛ عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تغريدة على حسابه بـ "تويتر" يقول "سألت شيخنا الوالد العلّامة #صالح_الفوزان؛ في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المناصحة العلنية لبعض المسؤولين في الدولة؟
فأجاب بأنه "لا يجوز وهو منهج خاطئ، وإنما النصيحة تكون سراً بين الناصح والمنصوح".
، "الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفوزان": "المناصحة العلنية" لمسؤولي الدولة عبر منصات التواصل منهج خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.