تعليم جازان يحتفي بالطالبتين آل هادي واليامي بعد المركز الذهبي

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – علي شيبان – جازان

احتفت إدارة التعليم بمنطقة جازان ممثلة في مكتب تعليم صامطة بقسم الشؤون التعليمية بنات بالطالبتين أثير إبراهيم اليامي من ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة لتحقيقها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع المهارات الأدبية فرع (التلخيص والإلقاء) وبالطالبة منى عبدالهادي شمس الدين آل هادي من المتوسطة الثانية لحصولها المركز الذهبي على مستوى المملكة في مشروع التصاميم العلمية التقنية مجال (المشاريع الإبداعية للروبوت)، وذلك بحضور رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب أريج بنت أحمد كرشمي.

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ونقلت كرشمي تهاني وتبريكات مدير المكتب عبدالرازق بن محمد الصميلي للطالبتين ولأسرتيهما ولجميع منسوبات المدرستين، معبرة عن سعادة الجميع بتحقيق الطالبتين المراكز الذهبية والتي تشكل نموذجاً رائعاً لجميع الطالبات، مضيفة أن هذا الإنجاز الذي حققته الطالبتان بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي يعد من الإنجازات الكبيرة على المستوى الوطني، داعية جميع الطالبات للسير على خطوات زميلتهن وبذل الجهد والإيمان بأن النجاح والتميز لا يعرف المستحيل، مقدمة الشكر لفرق العمل بالمدرستين والتهنئة لأسر الطالبتين كونهم الأساس في هذا المنجز.

وشهد الحفل الذي أقيم بمدرستي المتوسطة الثانية وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بصامطة عدداً من الفقرات الاحتفائية بالطالبتين وأسرتيهما.

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