غرفة جدة تُحصل مديونات منتسبيها باتفاقية مع سمة

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – جدة

أبرمت غرفة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” لتحصيل المديونيات بحجم عالي لدى منتسبي الغرفة بهدف الإسهام في إيجاد بيئة تجارية سليمة وتحسين السجل الائتماني لشريحة المنتسبين الذي فاق عددهم 100 ألف منتسب بمختلف فئاتهم وذلك في إطار الرقي بالخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال والتسهيل عليهم.

ومثل غرفة جدة في التوقيع على اتفاقية التعاون أمين عام الغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم، فيما مثل “سمة” لها نائب الرئيس التنفيذي خالد محمد الشريف، مما يعزز عمق التعاون بين غرفة جدة كمظلة القطاع الخاص، وسمة التي تهتم بجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة مانحي الائتمان أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات العملاء الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية تستخدم متغيرات وبيانات التقارير الائتمانية كمدخلات رئيسة لمساندة قرارات الائتمان.

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يذكر أن رسالة سمة تنبثق من توفير خدمات المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات القيمة المضافة، من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية؛ لتحقيق أعلى مستويات المهنية للقطاع المالي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، حيث تتلخص رؤيتها في كونها شركة معلومات ائتمانية من حيث المنتجات والخدمات والمعايير.

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