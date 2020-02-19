رياح وسحب رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة 

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة إضافة إلى محافظة ميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 من مساء اليوم.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.

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