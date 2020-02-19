، مرحلة جديدة من البرامج الخبيثة تضرب هواتف "أندرويد".. احذر منها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قادرة على إحداث خلل متجدد حتى بعد حذف كل شيء وإعادة التشغيل

كشف تقرير جديد صادر عن فريق في Malwarebytes، عن هجوم جديد قادر على إحداث خلل متجدد في هواتف "أندرويد" حتى بعد حذف كل شيء وإعادة تشغيل البرنامج، وبحسب موقع "إكسبريس" البريطاني؛ فيمكن القول إن الخلل سيئ لدرجة أن الباحث في الهواتف الذكية، ناثان كولير، قال: "هذا هو الخلل الأكثر سوءًا الذي واجهته، إنه حقبة جديدة من البرامج الخبيثة".

واكتشف الخلل المسمى xHelper، الذي يهدف إلى إصابة الأجهزة التي تعمل بنظام "جوجل" بالبرامج الخبيثة، العام الماضي، ومع ذلك يبدو الآن أن الهجوم الحالي أكثر خطورة مما اعتقد في البداية؛ من خلال اتصال أحد مستخدمي "أندرويد" مع Malwarebytes، للإبلاغ عن استمرار الخلل على الرغم من إعادة ضبط الجهاز. وقال المالك: "لديّ هاتف مصاب بفيروس xHelper، وهو يعود باستمرار".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فبعد البحث في الإعدادات والتوجيه عبر مجلدات لا نهاية لها على الهاتف المتأثر بالخلل، اكتشف فريق Malwarebytes حزمةً مخفية قادرة على إعادة تثبيت نفسها في كل مرة يجري فيها إعادة ضبط الجهاز. وما يثير القلق أكثر، هو اكتشاف أن هناك أمرًا ما داخل "جوجل بلاي"، يؤدي بالفعل إلى إعادة انتشار الخلل.

ويحرص برنامج Malwarebytes على الإشارة إلى أن "جوجل بلاي" ليس مصابًا بالفعل ببرامج خبيثة. ومع ذلك هناك أمر مريب يؤدي إلى ظهور الخلل مجددًا.

ولكن كيف يمكن إيقاف خلل xHelper المتجدد على هواتف "أندرويد"؟

الإجابة يمكن اختصارها في:

• تحميل مدير الملفات من متجر "جوجل بلاي"، الذي لديه القدرة على البحث عن الملفات والدلائل.

• تعطيل متجر "جوجل بلاي" مؤقتًا لإيقاف التعرض للخلل مرة أخرى.

• التوجه إلى الإعدادات، التطبيقات، متجر "جوجل بلاي".

• الضغط على زر تعطيل.

• إجراء مسح ضوئي في Malwarebytes لنظام "أندرويد" لحذف xHelper والبرامج الخبيثة الأخرى.أندرويد الهواتف الذكية