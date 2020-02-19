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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الـ10 مساءً.الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة المدينة المنورة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 08:59 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ10 مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الـ10 مساءً.
، "الأرصاد" تُنَبّه: رياح نشطة على المدينة المنورة ومحافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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