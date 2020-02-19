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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي #الرياض و #الشرقية، وعلى أجزاءٍ من #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم، إضافة إلى #الكويت.حالة الطقس الأرصاد أمطار
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 08:26 AM
توقع أن تسقط زخات مطرية على أجزاءٍ من شمال الرياض والشرقية
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي #الرياض و #الشرقية، وعلى أجزاءٍ من #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم، إضافة إلى #الكويت.
، المسند: انخفاض للحرارة يبدأ اليوم على وسط المملكة وشرقها ،
المصدر : الخليج 365
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