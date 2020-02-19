شكرا لمتابعة خبر عن جمعية خيرية شهيرة موظفيها بلا رواتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في مفاجأة صادمة، كشفت جمعية خيرية شهيرة بالطائف، عن وجود 56 موظفاً بلا رواتب لأكثر من ٣ شهور.
وأكدت الجمعية، أن إجمالي رصيدها 500 ريال منذ ٦ أشهر، موضحة أن مصير 34 يتيمًا من ذوي الظروف الخاصة، أصبح في يد رجال أعمال المحافظة.
وترعى الجمعية أكثر من 400 أسرة محتاجة، كما ساهمت في صيانة وإصلاح عدد كبير من منازل المحتاجين بالمحافظة.
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