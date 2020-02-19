شكرا لمتابعة خبر عن سيدة أعمال تنصب على 400 شخص وتهرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت محكمة جدة 300 أمرًا تنفيذيًا ضد سيدة أعمال، جمعت أموالاً من 400 شخص، وهربت.
والسيدة مطالبة بسداد مساهمات مالية واستثمارية بملايين الريالات، وقضى الأمر بحبسها، بعدما مارست نشاطها من خلال مؤسسة معتمدة باسمها، وأخرى باسم ابنتها، وثالثة مسجلة باسم أحد أبنائها، إلا أنه تعذر التنفيذ.
وأوهمت السيدة ضحاياها باستثمارات عقارية ومالية، ووعدتهم بأرباح، ودخل ثابت، إلا أنها أغلقت جميع هواتفها النقالة.
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