فيديو.. عمالة تستغل مستودعًا لتصنيع نكهات السجائر

︎ : . ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في القطيف، عمالة مخالفة تستغل مستودعًا لتصنيع نكهات السجائر الإلكترونية. وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها صادرت 2640 نكهة و2000 علبة جاهزة للبيع، وعليه تم تسليم العمالة وإغلاق الموقع؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements ونشرت التجارة مقطع فيديو ومجموعة من الصور، مساء أمس الثلاثاء، تبين عملية ضبط المستودع والمخالفين.





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