عم نايف: والده فُجع بخطفه ومات بعد إصابته بالقلب

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قال عم المخطوف “نايف” ابن خاطفة الدمام، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ: إن خطفه سبّب فاجعة لشقيقه رحمه الله، وسبّب له مرض القلب حتى مات، وأمه أصيبت بأزمة نفسية وأصبحت نفسيتها غير طبيعية من يومها إلى يومنا هذا.

وأضاف في تصريحات إلى قناة يا هلا على قناة روتانا خليجية: أن عودة موسى ومحمد أعادت لنا الأمل في عودة ابننا نايف، وتم أخذ العينات من والدة نايف والأسرة اليوم لإجراء تحليل DNA لمطابقته بالاثنين الذين عثروا عليهما.

وأثبتت تحاليل الحمض النووي للشاب “نايف” ابن خاطفة الدمام، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، أنه ابن المرحوم محمد القرادي.

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وأبلغت الشرطة والدته المقيمة في نجران، ومن المقرر أن تصل إلى المنطقة الشرقية غدًا الأربعاء لاستكمال إجراءات الاستلام.

وقبضت شرطة المنطقة الشرقية على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام..؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

