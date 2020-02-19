واقعة صادمة.. مطاردة وصدم متعمد بين سائقين على طريق عام بالرياض (فيديو)

︎ : . أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطاردة وتصادم متعمد بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بالعاصمة الرياض. Advertisements وظهر خلال المقطع، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائد سيارة من نوع كاديلاك “سكاليد” يقوم بصدم سيارة أخرى نوع نيسان “إكستيرا”، كان يطاردها على طريق الثمامة (التخصصي). وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بضبط الأشخاص في المقطع واتخاذ ما يلزم حيالتهم لمنع مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المارة على الطريق.





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